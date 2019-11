Calcio RSM, Libertas al Q1, Cailungo quasi. Tris di Fiorentino e Virtus

Sport

Repubblica San Marino

| 02:09 - 04 Novembre 2019

La squadra del Tre Fiori.

I posticipi della 5. Giornata di Campionato Sammarinese premiano la Libertas che raggiunge il Tre Penne al Q1 qualificandosi attraverso il Girone B con un turno di anticipo. I granata, contrapposti ai cugini del Cailungo nel pomeriggio di Fiorentino, hanno avuto bisogno di un gran secondo tempo per aver ragione dei rossoverdi - sempre vincenti fino ad oggi -. Dopo una prima frazione terminata con una rete per parte grazie ai centri di Morelli, che aveva portato avanti dal dischetto la Libertas, e Tamagnini per il momentaneo pareggio, sono stati gli acuti di Brandino e Golinucci e far saltare il banco.



Obiettivo rimandato per i ragazzi di Bartoletti, cui basterà ottenere un punto nelle prossime due giornate per accedere al Q1 evitando arrivi a pari punti con una o due concorrenti. Più complessa la situazione del San Giovanni, ad oggi quinta forza del Girone B e che proprio nello scontro diretto col Cailungo di settimana prossima dovrà tentare di approfittare del turno di riposo della Virtus. I neroverdi oggi hanno ottenuto il secondo successo del proprio campionato alle spese del San Giovanni, superato 3-1. Anche in questo caso la sfida si decide nella ripresa, anzi negli ultimi venti minuti: il gol su rigore di Ugolini al 54’ ha infatti fatto il paio con quello di Alvarez, arrivato al quarto d’ora. A determinare la vittoria della compagine di Acquaviva sono le reti di Lago e Montanari, quest’ultima arrivata nel finale.



I neroverdi hanno fatto il possibile, considerato che rispetto alle dirette concorrenti gli uomini di Bizzotto hanno già giocato una partita in più. Situazione che tornerà in perfetto equilibrio in occasione della sesta giornata di campionato, prevista per il 23 novembre. Allora la Virtus - a riposo - guarderà da vicino lo scontro diretto tra San Giovanni e Cailungo, nonché quello tra Fiorentino e Libertas. I rossoblu, che incroceranno la Virtus nell’ultima giornata della Prima Fase di stagione regolare, hanno ottenuto oggi i primi tre punti del proprio campionato superando di slancio il Cosmos. Netta la vittoria maturata a Montecchio, che al triplice fischio di Avoni assume le fattezze di un secco 3-0. Doppio vantaggio Fiorentino nel giro di venti minuti, quando Protino ed un’autorete gialloverde hanno aperto al successo di Molinari e compagni. Cosmos che non riesce a rientrare in partita e definitivamente KO a tempo scaduto, quando Giangrandi cala il tris dal dischetto nel corso del quarto minuto di recupero.