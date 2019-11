Basket B, Albergatore Pro si arrende alla capolista Fabriano: 62-73

Sport

Rimini

| 20:31 - 03 Novembre 2019



Sconfitta casalinga al Flaminio per Albergatore Pro per mano della leader Ristopro Fabriano: 62-73. Flaminio delle grandi occasioni con circa 500 tifosi ospiti presenti su 2500 presenti. Per i cartai è la quinta vittoria di fila. Fabriano ha mostrato la sua forza di collettivo (buona la prova difensiva) portandosi anche sul +18, ma la squadra di Bernardi non si è mai data per vinta tenendo sempre vivo il match.





Albergatore Pro Rinascita Basket Rimini - Ristopro Fabriano 62-73



Albergatore Pro Rinascita Basket Rimini: Francesco Bedetti 16 (3/4, 2/3), Luca Bedetti 11 (4/8, 0/0), Tommaso Rinaldi 10 (3/6, 1/2), Niccolo Moffa 8 (2/4, 1/5), Eugenio Rivali 7 (2/7, 1/2), Giorgio Broglia 6 (3/6, 0/2), Matteo Ambrosin 2 (1/2, 0/1), Luca Pesaresi 2 (1/1, 0/5), Nicola Bianchi, Alessandro Chiari, Alessandro Vandi, Yuri Ramilli.

Tiri liberi: 9 / 13 - Rimbalzi: 25 4 + 21 (Luca Bedetti, Niccolo Moffa, Eugenio Rivali, Giorgio Broglia 4) - Assist: 14 (Eugenio Rivali 4)



Ristopro Fabriano: Daniele Merletto 22 (5/6, 1/2), Francesco Paolin 12 (3/5, 2/5), Niccolò Petrucci 11 (2/3, 2/9), Todor Radonjic 10 (2/3, 1/2), Francesco Fratto 8 (3/3, 0/1), Maurizio Del testa 6 (1/2, 1/4), Luca Garri 4 (2/6, 0/2), Angelo Guaccio 0 (0/0, 0/2), Gianluca Cicconcelli, Luigi Cianci, Leonardo Pacini, Leonardo Cola.

Tiri liberi: 16 / 17 - Rimbalzi: 35 8 + 27 (Luca Garri 11) - Assist: 10 (Luca Garri 3)

PARZIALI: 13-19, 15-23, 18-20, 16-11