Volley A2 femminile, l'Omag espugna Cutrofiano: leader con +4 sul Pinerolo

Sport

San Giovanni in Marignano

| 20:15 - 03 Novembre 2019

L'Omag San Giovanni in Marignano è leader del girone.

La Omag espugna il parquet del Cutrofiano per 3-0. Soffre nel primo set, pi va sul velluto negli altri due. Con questi tre punti la squadra di Saja è al comando della classifica con 17 punti, il Pinerolo insegue a 13.





Il tabellino



CUORE DI MAMMA CUTROFIANO – OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO 0-3



CUORE DI MAMMA CUTROFIANO: Valli 3, Vanni 4, Kajalina 7, Provaroni 5, Antignano 9, Avenia 2, Barbagallo (L), Baggi 2, Negro 1, Tommasin 1. Non entrate: Tarantino, Trabucco. All. Carratu’.

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Coulibaly 11, Gray 6, Pamio 17, Saguatti 13, Lualdi 12, Battistoni 1, Bresciani (L). Non entrate: De Bellis, Mazzon, Bonelli, Pinali. All. Saja. ARBITRI: Stancati, Scarfo’.

NOTE – Durata set: 35′, 25′, 23′; Tot: 83′.



PARZIALI: 29-31, 17-25, 16-25