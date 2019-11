Calcio D, il Cattolica cade anche sul campo del Vastogirardi: 3-2

Sport

Cattolica

| 20:06 - 03 Novembre 2019

Merlonghi, autore del momentaneo 1-1.

Ancora una sconfitta per il Cattolica: 3-2 contro il Vastogirardi a segno con una doppietta di Kyeremateng e una rete di Alfredo Varsi. Gli altomolisani passano in vantaggio proprio con il numero 9 su calcio di rigore. Il pari giunge prima del riposo ad opera dell’attaccante romagnolo Merlonghi, sempre dagli undici metri. Nella ripresa la squadra di Francesco Farina preme sull’acceleratore e trova prima il 2-1 con Kyeremateng (otto gol per lui) poi con Varsi che fissa il punteggio sul 3-1. Non è finita perché gli ospiti riaprono la gara con Cisse, sempre su rigore.





Vastogirardi - Cattolica Sm 3-2







VASTOGIRARDI: Guerra, Lepore, Gentile, Di Lullo, Ruggieri, Mikhaylovskiy, Di Mauro (6′ st Gargiulo), Fazio (35′ st De Feo), Kyeremateng, Pettrone (47′ st Corbo), De Vizia (1′ st Varsi). A disp.: Luglio, Nespoli, Grazioso, Perrino, Fatone, D’Aguanno. All. Farina.



CATTOLICA SM: Benedettini, Barellini (22′ st Guglielmi), Fabbri (35′ st Moroni), Stallone, Maggioli (14′ st Guarino), Gaiola, Bernardi (14′ st Gasperoni), Pasquini (10′ st Cannoni), Cisse, Merlonghi, Battistini. A disp.: Cuomo, Notariale, Tomassini, Gabrielli. All. Cascione.



RETI: 39′ pt (rig.) e 9′ st Kyeremateng, 45′ pt (rig.) Merlonghi, 17′ st Varsi, 34′ st (rig.) Cisse.



AMMONITI: Guerra, Benedettini, Stallone, Cisse, Merlonghi.



ESPULSO: 18′ st Cannoni.





I risultati della 10^ giornata





Avezzano-Matelica 0-2, Campobasso-Real Giulianova 2-0, Fiuggi-Recanatese 0-2, Jesina-Montegiorgio 1-2, Pineto-Vastese 1-1, S. Notaresco-Olympia Agnonese 2-1, Sangiustese-Chieti 2-2, Tolentino-Porto S. Elpidio 2-1, Vastogirardi-Cattolica 3-2.



CLASSIFICA: Recanatese e Notaresco 27, Matelica e Pineto 18, Montegiorgio 17, Vastogirardi e Porto S. Elpidio 16, Campobasso 14, Sangiustese 13, Olympia Agnonese, Real Giulianova e Vastese 12, Fiuggi e Chieti 11, Tolentino 10, Avezzano 8, Cattolica 3, Jesina 2.