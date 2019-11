Trovato corpo senza vita nel Marecchia, forse anziana scomparsa

Cronaca

Rimini

16:38 - 03 Novembre 2019

Vigili del fuoco al lavoro per recuperare il cadavere.

Tragedia a Rimini, intorno alle 14.40 di oggi (domenica 3 novembre) il corpo senza vita di un'anziana senza donna è stato ritrovato nel fiume Marecchia, all'altezza del ponte dello Scout in via Tonale. Si presume che il corpo sia quello di una 86enne affetta da alzheimer, scomparsa da casa qualche minuto prima del tragico rinvenimento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con i sommozzatori e il personale specializzato per il soccorso acquatico, una pattuglia della Polizia, i Carabinieri e i medici del 118, ma non c'era più nulla da fare per la donna.