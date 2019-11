Novafeltria, la bella iniziativa: le uniformi dei Carabinieri in vetrina nel negozio di abbigliamento

Attualità

Novafeltria

| 12:33 - 03 Novembre 2019

La vetrina di Estro Abbigliamento con le uniformi dei Carabinieri.

I Carabinieri "in vetrina" per esprimere anche idealmente la loro vicinanza alla cittadinanza. L'iniziativa, in occasione della ricorrenza della Giornata delle Forze Armate (4 novembre), arriva per la prima volta a Novafeltria: in questi giorni, nella vetrina del negozio Estro Abbigliamento di Piazza Vittorio Emanuele, fanno bella mostra di sé uniformi e altri oggetti dell'Arma dei Carabinieri. Una novità che è stata molto apprezzata dai cittadini che ogni giorno animano la centrale piazza del comune, voluta fortemente dall'Arma dei Carabinieri e nella fattispecie dalla locale compagnia diretta dal Capitano Carmelo Carraffa, per ricordare che dal 1814 l'Arma è vicina a ogni cittadino, garantendo la quotidiana sicurezza, ma anche con attività di valenza sociale, come l'assistenza degli anziani isolati in condizioni critiche di maltempo, o l'attività informativa contro le truffe e gli incontri nelle scuole per parlare agli studenti di temi attuali come il cyberbullismo.