Rimini Fiera, interventi sulle strutture alberghiere riminesi: a Ecomondo un workshop

Rimini

| 10:41 - 03 Novembre 2019

Ecomondo a Rimini Fiera.

Ristrutturazione ed efficientamento delle strutture alberghiere del territorio. A Ecomondo, alla Fiera di Rimini, se ne parlerà venerdì 8 novembre nel corso di un’iniziativa promossa anche dal Piano Strategico di Rimini, nell’’ambito del workshop ‘Innovation Building Marathon. Il Green Building come driver competitivo per le imprese turistiche: dalle buone pratiche esistenti all’’innovazione normativa per le future politiche.





Il workshop affronterà il tema fondamentale della rigenerazione urbana delle destinazioni turistiche e, più in generale, del settore ricettivo-alberghiero del nostro Paese.

Dallo stato legittimo ai vincoli normativi, dalle esperienze pioneristiche alla creazione di circuiti green, l’incontro si propone di contribuire individuando pratiche, indirizzi e procedure innovative per favorire imprese, settore turistico e mondo delle professioni tecniche.





L’’obiettivo strategico è quello di verificare le possibili condizioni per promuovere un percorso virtuoso e innovativo che supporti gli operatori del settore turistico nel perseguire con maggiore sistematicità progetti di riqualificazione edilizia efficiente al fine di rigenerare in chiave green l’’immagine delle destinazioni turistiche mature.





Dopo i saluti iniziali di Maurizio Ermeti (Presidente Piano Strategico Rimini) e Roberta Frisoni (Assessore Mobilità, Programmazione e Gestione del Territorio, Demanio del Comune di Rimini), la sessione dedicata all’’efficientamento delle strutture turistiche vedrà l’intervento di Patrizia Rinaldis (Presidente Federalberghi Rimini), Roberto Ricci (Presidente Ordine Architetti Rimini), Filippo Carlotti Renzi (Vice Presidente Ordine Ingegneri Rimini) e Massimo Giorgetti (Presidente Collegio Geometri Rimini).





“Emerge la necessità - dice Massimo Giorgetti, presidente del Collegio Geometri di Rimini - di riqualificare il patrimonio edilizio turistico e mirare all’’efficientamento energetico per poter rimanere in equilibrio su un mercato esigente e rendere le attività economicamente sostenibili. Saranno presentate best practice indicative per intervenire nell’’ambito della realtà riminese, oltre alle opportunità di ottenere contributi e incentivi”.





Il programma completo e in continuo aggiornamento di Ecomondo è sul sito www.ecomondo.com