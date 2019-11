Per la rassegna Cinema d'Autore, ‘Selfie di Famiglia’ al Cinepalace di Riccione

Eventi

Riccione

| 09:28 - 03 Novembre 2019

'Selfie di famiglia' al Cinepalace di Riccione.

Con la commedia drammatica, familiare e autobiografica sul rapporto totalizzante tra una mamma e i propri figli “Selfie di Famiglia” di Lisa Azuelos, regista già conosciuta per il successo del suo acclamato LOL – Il tempo dell'Amore - si apre la rassegna di Novembre di Cinema d'Autore, organizzata da Giometti Cinema.





Il film, in programma al Cinepalace di Riccione, è Lunedì 4 novembre 2019 alle ore 21.00 e Martedì 5 novembre alle ore 20.30.

Le serate sono accompagnate dal rinnovato aperitivo offerto quest'anno dalla Cucina del TerraeSole con stuzzicanti proposte dolci e salate 100% biologiche e una selezione di vini del territorio.





Diretto e sceneggiato da Lisa Azuelos, Selfie di famiglia con Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo, Mickaël Lumière, Sandrine Kiberlain, racconta la storia di Héloïse, madre di tre figli la cui esistenza viene del tutto sconvolta dall'avvicinarsi dei 18 anni di Jade, la piccola di casa. Una volta diciottenne, Jade avrà terminato gli studi superiori e lascerà casa per completare il suo percorso accademico a migliaia di chilometri di distanza, in Canada. Con l'avvicinarsi del fatidico giorno, lo stress cresce a dismisura ed Héloïse non può fare a meno di ricordare i momenti condivisi con la sua "bambina" e il particolare legame che le lega. Decide inoltre di ricorrere il più possibile al suo iPhone per filmare quei momenti che altrimenti le sfuggirebbero, trasformandosi in una provetta regista amatoriale. Così facendo rischia di non godersi a pieno la gioia di ogni singolo attimo.





Biglietto comprensivo di aperitivo euro 6,00.

Per informazioni: www.giometticinema.com