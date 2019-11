Basket C Silver, il Bellaria doma l'Atletico Borgo Panigale. Decide una bomba di Mazzotti alla fine

Sport

Bellaria Igea Marina

| 09:19 - 03 Novembre 2019

La festa del Bellaria a fine partita in mezzo al campo.

Il Bellaria delle meraviglie infila un’altra vittoria – la quinta in sei partite, secondo posto in classifica per la matricola di Maghelli - e lo fa domando solo nel palpitante finale l’Atletico Borgo Panigale in giornata di grazia al tiro (dieci giocatori a punto). La partita è intensa da subito e presto si fa nervosa con la coppia arbitrale che sorvola sul gioco sporco degli ospiti. Dopo un primo quarto equilibrato con gli ospiti che vanno sul + 5 (21-26), nella seconda frazione ecco la spallata al match della squadra di Guidetti trascinata da Veronesi Giacomo e De Simone in grande vena (31-45 al 16’). Bellaria, che ha Foiera non al meglio per i postumi di una botta nella partita contro il Rebasket – ma il totem assicura alla fine il suo solito contributo offensivo giocando stoicamente tutti i 40 minuti - soffre e in attacco la lucidità non è quella delle giornate migliori. All’intervallo si va sul 37-46.



L’intervallo rigenera la squadra di casa. Il Bellaria assesta un break di 11-0 (48-46) ritrovando il suo basket frizzante e le mani diventano più calde: gli ospiti segnano il primo canestro solo dopo 5’30” . A fare la voce grossa in questa fase è Giovanardi con sette punti di fila (60-56 a chiusura del terzo tempo: 23-10 il parziale dei biancazzurri).



La partita diventa un testa a testa da brivido negli ultimi 10 minuti. Mazzotti e compagni vengono ripresi e superati (65-66), ma c’è la bomba di Foiera per la parità (68-68). E’ un botta risposta emozionante. A 72” dalla fine punteggio inchiodato sul 72-72. Per tre volte l’Atletico Borgo Panigale conquista il rimbalzo in attacco, ma De Simone ingenuamente commette il quinto fallo a 13” dalla fine per la disperazione del suo coach. Rimessa Bellaria, Mazzotti sul filo della sirena infila frontalmente la bomba del successo. Prossimo turno trasferta sul campo della capolista Francesco Francia.



Il tabellino



Bellaria – Atletico Borgo Panigale 75-72



BELLARIA: Ferrari 5, Mazzotti 10, Cruz 3, Gori 2, Rossi 16, Giovanardi 19, Foiera 20. Ne. Monatnari, Sanotro, Giorgini, Curi, All. Maghelli.



ATLETICO BORGO PANIGALE: Conidi 5, Serra 2, Veronesi Gregorio 9, Paolucci 2, De Simone 18, Martelli, Pedroni 1, Veronesi Giacomo 20, Campanella 3, Tognazzi 5, Cuppi, Artese 7. All. Guidetti.



ARBITRI: Romanello e Manzi di Ferrara.



NOTE: Usciti per 5 falli: Ferrari, De Simone. Tecnici: Cruz, Veronesi Gregorio, alle panchine delle due squadre. Antisportivi a Foiera, Mazzotti, Martelli. Espulso: Veronesi Gregorio.



PARZIALI: 27-28, 37-46, 60-56