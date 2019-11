Spunta uno squalo elefante a pochi metri dalla riva, avvistato a Viserba

Attualità

Rimini

| 08:36 - 03 Novembre 2019

Spunta uno squalo elefante a pochi metri dalla riva a Viserba di Rimini. L’avvistamento, come si legge dalle pagine del Corriere di Romagna, sabato mattina, 2 novembre. Incredulo il passante che si è imbattuto nell’esemplare, ha scattato alcune foto con il cellulare. Sarebbe un Cetorhinus maximus, appunto uno squalo elefante. È considerato il secondo pesce più grande attualmente vivente sulla Terra dopo lo squalo balena. Per gli esseri umani è innocuo. Al contrario, è una specie in pericolo dal 2005. Questo squalo, che può raggiungere nove metri, è piuttosto raro per il mare Adriatico, come conferma Sauro Pari della Fondazione Cetacea Riccione. Si avvicina alla riva esclusivamente per procacciarsi il cibo.



Foto Facebook