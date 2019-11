Basket C Silver, Santarcangiolese supera l'ostacolo Castelfranco: 71-56

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 02:17 - 03 Novembre 2019

Giacomo Zannoni ha segnato 23 punti.





Pronto riscatto tra le mura amiche per la Santarcangiolese che vince su Castelfranco solo nell’ultimo quarto grazie ad un parziale decisivo nei primi minuti dello stesso: 71-56.

Primo quarto con la sorpresa Sirri nello starting five pdella Santarcangiolese, i primi possessi sono infruttuosi per entrambe le squadre poi Fusco da una parte e Torricelli dall’altra infiammano le retine. Le squadre si mantengono a contatto a lungo poi Castelfranco mette il naso avanti grazie ad un Riccardo Torricelli difficile da fermare e all’esperto Vannini dominatore nell’area dei 3 secondi. Il primo quarto termina 17 a 14 per gli ospiti.

Seconda frazione e i clementini spingono subito sull’acceleratore, Zannoni si accende e fa vedere tutto il suo repertorio compresa una schiacciata in contropiede. Castelfranco rimane a galla con i soliti Zucchini e Torricelli e si va all’intervallo sul 36 a 28 per i gialloblù.

Terzo quarto con Santarcangelo che sembra in controllo ma non riesce ad allungare per i troppi errori al tiro. Zucchini continua a segnare da tre punti spalleggiato da Del Papa rispondono Grassi e Zannoni ma gli ospiti rimangono in partita e chiudono il quarto a soli sei punti sul 51-45.Ultimo quarto con Santarcangelo che spinge subito forte sull’acceleratore con un chirurgico Zannoni e con Adeosun che dà spettacolo grazie ad un paio di stoppate e una schiacciata bimane. Nervegna esce per 4 falli e quindi Evangelisti decide di giocare con Fusco in posizione di playmaker. Al quinto minuto sono 14 i punti di vantaggio per i padroni di casa mentre gli ospiti non riescono più a segnare. A 2 minuti dal termine sul + 18 escono Fusco, Adeosun e Zannoni applauditi dal pubblico e così può calcare il parquet anche il giovane Malatesta. Nel finale, a partita ormai conclusa, Fornaciari è stato espulso per fallo di reazione su Zucchini che tentava di colpirlo con un gomito. Prossimo impegno per Santarcangelo Sabato 9 Novembre sul difficile campo della BSL San Lazzaro.



Il tabellino

Santarcangiolese: Zannoni 23, Nervegna 7, Fusco 10, Adeosun 7, Sirri 2, Raffaelli 3, Dimonte 2, Fornaciari 7, Grassi 10, Malatesta, Dini Ne, Massaria Ne. All. Evangelisti

Castelfranco: Zucchini 21,R.Torricelli 12, Aiyku, Marzo 4, Govoni 2, Tedeschi, Vannini 4, Del Papa 9, F.Torricelli, Youbi, Prampolini 4, Nebili ne. All. Landini.

Abitri: Femminella, Tugnoli.

Parziali : 14-17, 36-28, 51-45