Basket B, coach Bernardi: 'Per battere Fabriano dobbiamo giocare la partita perfetta'

Sport

Rimini

| 01:08 - 03 Novembre 2019

Al Flaminio domenica arriva la leader Fabriano.

Al Flaminio domenica (ore 18) arriva la capolista Fabriano con al seguito una nutrita schiera di tifosi. Per Albergatore Pro, reduce dal coolpaccio in casa di Ozzano, un test verità.

Coach Massimo Bernardi, c'è ancora nella mente di tutti l’ultimo quarto in rimonta ad Ozzano...

“Il modo in cui abbiamo giocato è la strada da seguire. Quei 10′ sono stati perfetti ed è il livello a cui dobbiamo tendere per intensità, difesa e contropiede. Mi auguro che giocare 40′ a questi ritmi sia possibile, ma non sarà una cosa semplice perché comporta un dispendio di energie fisiche e nervose incredibile, anche se i ragazzi hanno dimostrato di poter esprimersi su questi standard. In quell’ultimo quarto abbiamo avuto delle ottime percentuali da tre punti che aiutano tutto lo sviluppo del gioco, anche se non è sempre possibile perché i tiri si possono sbagliare. L’importante è tendere alla perfezione in difesa perché la nostra squadra dipende da quello: ci siamo allenati bene ed abbiamo messo in campo quella energia contro un avversario forte in una situazione difficile da recuperare, ma i ragazzi hanno avuto la forza e la cattiveria giusta per portarla a casa.”



Domenica la super sfida contro Fabriano. Sarà la partita più difficile dell’anno?

“Affronteremo un avversario fortissimo, il più forte del campionato. Fabriano è una squadra più forte, esperta e talentuosa rispetto a noi ed i risultati, sopratutto quelli più recenti, lo confermano. Semplicemente dovremo giocare senza dubbio una partita perfetta, dal primo all’ultimo minuto.”