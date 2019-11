Rimini, halloween alcolico per sei automobilisti: via le patenti

Cronaca

Rimini

| 14:35 - 02 Novembre 2019

Il capitano dei Carabinieri di Rimini Sabato Landi durante un controllo.

Giorni di intensi controlli per i Carabinieri di Rimini, Bellaria Igea Marina e Santarcangelo, guidati dal capitano Sabato Landi. Monitorati anche i cimiteri, in considerazione del maggior afflusso di persone. In totale negli ultimi giorni sono state 194 le persone identificate, 103 i mezzi sottoposti a controlli. In particolare, in occasione della notte di Halloween, sono state quattro le persone denunciate per guida in stato di ebrezza: per loro è scattata la sospensione della patente. Due invece quelli che non sono stati denunciati, in quanto il tasso alcolemico era superiore a 0,5 g/l, ma inferiore agli 0,8 g/l: per loro sanzione economica e sanzione amministrativa della sospensione della patente. V.M., 39enne bergamasco, è stato invece denunciato per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli: controllato nei pressi della stazione ferroviaria, aveva con sé uno zaino con all'interno alcuni cacciaviti di grosse dimensioni.