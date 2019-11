Novafeltria: scarsa illuminazione sul ponte Rio Rosso

Attualità

Novafeltria

| 14:27 - 02 Novembre 2019

Poca illuminazione sul ponte Rio Rosso a monte di Novafeltria.

Problemi di illuminazione del ponte Rio Rosso a monte di Novafeltria. Li segnala un nostro lettore, che precisa: "l'illuminazione è già scadente di suo, quando va (un giorno sì e dieci no), eppure dovrebbe essere garantita un'adeguata visibilità visto che qui i veicoli vanno come se fossimo nel circuito di Misano Adriatico". Invece "c'è il buio più totale", spiega. Ai bordi del ponte ci sono anche dei marciapiedi ("In teoria le persone potrebbero passeggiare tranquillamente"), cosa sconsigliata però nel tardo pomeriggio visto il buio e il rischio per la velocità a volte elevata dei veicoli. "Abbiamo già segnalato la cosa, ma a Novafeltria siamo figli di un Dio minore", constata amaro il lettore.