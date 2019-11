In piazza Francesca da Rimini il primo Fuori Salone Flower Party con il live dei Moka Club

Eventi

Rimini

| 13:13 - 02 Novembre 2019

I Moka Club.

Nasce il primo Fuori Salone Flower Party: un vivaio d'idee, di soluzioni, di opportunità in chiave eco-sostenibile ma all’insegna del divertimento e della musica.



La prima edizione dell’evento, giovedì 7 novembre dalle 18 alle 24 in Piazza Francesca da Rimini ed organizzato da Rimini Porto insieme ai partners Ecoarea Better Living di Cesarolo e Pcup di Milano, si terrà in occasione di Ecomondo, la fiera internazionale della Green Economy ed innovazione tecnologica. Protagonisti del Fuori Salone saranno quattro aziende locali e non che puntano sulla ricerca e sulla best practice, favorendo così lo sviluppo di un ecosistema innovativo e sostenibile. Tra esse Ugolini Motor Ciclo, in ambito di mobilità sostenibile, che propone una ricca scelta di veicoli elettrici e green. Motorini, Minicar e biciclette con pedalata assistita alimentati elettricamente delle migliori marche presenti sul mercato e per tutte le fasce di prezzo, saranno in esposizione durante l’evento.

Giampiero, Paolo insieme a mamma Erminia, portano avanti il buon nome della famiglia Ugolini insieme a un team di esperti delle due ruote. Le peculiarità dell’attività sono: attenzione verso i prodotti del momento, lungimiranza per anticipare le mode, costanti aggiornamenti per restare sempre allineati con le nuove tecnologie e l’avanguardia del mercato motociclistico.



Il Fuori Salone Flower Party vuole essere sia una piattaforma di comunicazione per l’ideazione, realizzazione e promozione di soluzioni innovative sia un’occasione di stare insieme e far festa, ascoltando della buona musica in una cornice suggestiva nel cuore della città.

Il palcoscenico dell’evento, dalle 18 alle 24 sarà la nuova arena all’aperto di Piazza Francesca da Rimini nel giardino di Castel Sismondo.



Si partirà alle 18 con i dj set di Corrado Alunni e Marco Lappi e alle ore 21 saranno in scena i conosciutissimi Moka Club con il nuovo show “Legend”. Due ore di musica che accontenterà almeno 3 generazioni, spaziando in un repertorio che va dagli anni ‘70 ad oggi.

Sarà creato anche un giardino Food&Lounge con arredamento rigorosamente in eco-design per valorizzare l’arte del riuso creativo (up-cycling). Si potranno degustare cocktail, birre e deliziare di prodotti tipici dello Street Food come hamburger gourmet, panini, fritti ed arrosticini.

L’ingresso è gratuito.