Domenica di maltempo sul riminese, specie negli appennini: raffiche di vento sui 90 km/h

Attualità

Rimini

| 21:11 - 02 Novembre 2019

Pioggia (foto di repertorio).

Una domenica caratterizzata da maltempo, specie sugli appennini, con punte di 50 mm di pioggia accumulata e forti raffiche di vento, fino a 90 km/h. Il clou dei questa fase di peggioramento sarà il pomeriggio di domenica 3 novembre. Lunedì sarà una giornata di momentanea tregua: poi torneranno le piogge. Ma le temperature saranno in rialzo.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Domenica 3 Novembre



Stato del cielo: Nuvoloso con parziali schiarite in mattinata.

Precipitazioni: assenti nella prima parte di giornata, piogge moderate sui rilievi tra pomeriggio e sera, mentre sulle pianure i fenomeni saranno più sporadici e di debole intensità, in possibile intensificazione tra tardo pomeriggio e prima serata.

Temperature: in aumento, comprese tra +13°C e 20°C.

Venti: moderati da Sud/Sud-Ovest su costa e pianura con locali rinforzi. Forti da Sud-Ovest in Appennino, qui con raffica sui 90 Km/h.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-alta.

Avvisi: Presente allerta gialla della Protezione Civile per vento nel settore appenninico.



Lunedì 4 Novembre



Stato del cielo: Poco o parzialmente nuvoloso con aumento della copertura in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento nei valori minimi e in diminuzione nei valori massimi, comprese tra +14°C e +19°C.

Venti: moderati da Ovest/Sud-Ovest. Raffiche forti sui rilievi.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Martedì 5 Novembre



Stato del cielo: da nuvoloso a coperto.

Precipitazioni: generalmente assenti fin sul pomeriggio, quando saranno possibili locali rovesci in moto dai rilievi verso le pianure.

Temperature: stazionarie, comprese tra +13°C e +19°C.

Venti: deboli/moderati da Ovest/Sud-Ovest.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-bassa.



LINEA DI TENDENZA: prosegue la settimana all’insegna di una discreta variabilità, seppur con precipitazioni non particolarmente consistenti sulla provincia Riminese. Cieli in prevalenza nuvolosi con la possibilità di qualche isolato piovasco o breve rovescio, più probabile a ridosso dei rilievi, accompagneranno le giornate di Mercoledì 6 e Giovedì 7 Novembre.

Temperature in flessione da Mercoledì 6 Novembre su tutta la provincia.

Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram