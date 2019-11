Le nuove frontiere del marketing digitale al Palacongressi di Rimini

Eventi

Rimini

02 Novembre 2019

Palacongressi di Rimini.



Nel calendario di novembre del Palas di scena anche le nuove frontiere del marketing digitale, con la 7a edizione del Social Media Marketing, l’evento per professionisti dei Social Media e del Web Marketing firmato Search On Education, business unit di Search On Media Group. Il 6 e 7 novembre l’evento sarà nel capoluogo riminese con un’ampia offerta formativa. All’interno della Sala Plenaria si parlerà dei più recenti trend del settore e di temi di attualità legati al mondo dei Social Network, grazie alla partecipazione di relatori come il creative director Paolo Iabichino e Augusto Rasori di Lercio.it. In programma anche momenti di confronto e di dibattito sull’utilizzo responsabile dei social network e sul loro impatto sociale.



Dal 9 al 12 novembre al Palacongressi di Rimini saranno di scena i microbiologi italiani (circa 800) riuniti nel 48° Congresso AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani). Tre giorni di confronto della categoria su temi importanti per la salute dei cittadini con particolari problematiche: dalle infezioni dei trapiantati a quelle da protesi, dalle tematiche riguardanti gli antibiotici alle infezioni dei ricoverati nelle Rsa.



Sono invece attesi a Rimini oltre 6000 visitatori over 55 e over 65, dal 22 al 24 novembre per CosmoSenior, la prima manifestazione interamente dedicata all’universo dei senior, ai loro interessi, bisogni, stili di vita. Saranno trattati numerosi temi, declinati appositamente per la fascia di popolazione senior: alimentazione, wellness e stili di vita, turismo, sanità e salute, prevenzione e assistenza, servizi ed economia, tecnologia e sistemi di sicurezza di vita.



La disciplina medica della reumatologia sarà infine protagonista dal 27 al 30 novembre con il 56° Congresso nazionale della SIR (Società Italiana di Reumatologia) con sessioni scientifiche dedicate a tutte le principali malattie reumatologiche e occasione per registrare il polso della ricerca reumatologica in Italia.



Completano il calendario, dall’8 al 10 novembre, corsi formativi nel settore del fitness femminile e del turismo.