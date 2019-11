Villa Verucchio verso il Natale, tante iniziative di solidarietà per le festività

Eventi

VillaVerucchio

| 09:49 - 02 Novembre 2019

Un momento dell'incontro dell'associazione.

Il Natale si avvicina e gli "Amici della Tavola" di Villa Verucchio hanno incontrato alcuni volontari e i rappresentanti di associazioni sportive e Avis Verucchio per comunicare i buoni propositi e accendere, rendendolo unico, anche questo Natale. Alla riunione erano presenti anche le famiglie del piccolo Devis Morri e di Chiara Selussi alle quali sarà devoluto l'incasso raccolto dalle varie attività proposte così come già avvenuto lo scorso anno quando l'intera comunità si era stretta attorno alla famiglia della piccola Chiara.

Gli "Amici della Tavola" chiedono la collaborazione di tutti: famiglie, attività, volontari e istituzioni presenti sul territorio.

Verrà riproposta la casa di Babbo Natale, con la slitta, gli elfi e tanti spettacoli che faranno da contorno a questo piccolo paese del Natale. I volontari organizzeranno anche giochi e laboratori a tema. Le scuole, gli hobbisti, le scuole di ballo, i creatori dell'ingegno, tanti artisti e gli ambulanti riempiranno la piazza del paese nelle giornate dell'evento.

A Villa Verucchio regnerà, per i grandi e i piccini, la magia del Natale per molte giornate del mese di dicembre; dell'evento seguiranno locandine e aggiornamenti sia su testate locali che su pagine Facebook e Instagram #AmiciDellaTavola #Tutti ACasaDiBabboNatale .