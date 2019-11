Rimini Calcio, domenica quattro impegni per le giovanili. Berretti ferma Under 17 e Under 14 nella tana del Pontedera. Per Under 14 e Under 13 sfida con la Reggio Audace

Sport Rimini | 18:50 - 01 Novembre 2019 La squadra Under 17 del Rimini Calcio. Quattro le gare che vedranno protagoniste le formazioni biancorosse nel weekend, tutte in programma domenica.

Si comincia la mattina, alle ore 11, con la doppia sfida casalinga contro la Reggio Audace che vedrà impegnate le formazioni Under 14 e Under 13. I ragazzi di mister Lorenzo Magi giocheranno sul rettangolo verde di Gatteo, quelli allenati da mister Massimo Finotti affronteranno i granata al "Romeo Neri". Alle ore 14 toccherà all'Under 15 di mister Matteo D'Agostino, impegnata nella tana del Pontedera. La seconda doppia sfida sul campo della formazione toscana si chiuderà alle ore 16 e vedrà impegnata la formazione Under 17 guidata da mister Lele Vanni.