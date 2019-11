FOTO Halloween nei Parchi Costa: musica, zombie e la festa per il delfino Candy

Attualità

Rimini

| 17:44 - 01 Novembre 2019

Immagini di Halloween nei parchi Costa.

Quattro giorni da paura ai parchi Costa in Riviera. Tantissime le famiglie arrivate a Oltremare, Italia in Miniatura e all’Acquario di Cattolica già tra il 31 ottobre e l’1 novembre, provenienti da centro e nord Italia ma anche dall’estero (tanti Russi, Polacchi, Svizzeri e Tedeschi). Centinaia i bimbi in maschera che hanno partecipato ai laboratori a tema, e hanno potuto gustare dolcetti in regalo e spettacoli.



A Oltremare di Riccione le famiglie sono entrate nel magico mondo degli spaventapasseri, con allestimenti a tema, giochi a squadre e laboratori dedicati a Jack’o’lantern e ai simpatici omini di paglia. Anche la mascotte Ulisse si è presentata in Laguna travestita proprio da Spaventapasseri, qui ha sfilato con i bimbi mascherati sotto lo sguardo incuriosito dei delfini.

L’1 Novembre la festa è stata doppia: gli addestratori, mostruosamente truccati per l’occasione, hanno consegnato alla delfina Candy, mamma di Tabo e Ulisse, una bella torta di ghiaccio e zucche, accompagnati dalle note di ‘Thriller’ di Michael Jackson. Candy ha festeggiato il compleanno e un traguardo importante, quello dei 40 anni d’età. Naso all’insù e bocca aperta al Mulino del Gufo dove all’ora del crepuscolo c’è stato lo spettacolo “Il Tramonto Magico – il Volo dei Rapaci in versione Halloween” tra falchi, aquile, poiane, avvoltoi e il maestoso grifone.



A Italia in Miniatura la festa è esplosa sempre l’1 novembre, con un paese incantato e invaso da zombie… a suon di musica! Gli Zombie di Italia in Miniatura hanno infatti sfilato per tutta Italia accompagnati dalla Zombie Band itinerante, dopo aver partecipato ai laboratori musicali stregati, per costruire coloratissime maracas (da portare a casa) e fare baldoria in stile Dia de Muertos messicano.



All’Acquario di Cattolica, allestito in collaborazione con la Notte delle Streghe di San Giovanni in Marignano, Halloween ha portato invece la luce di mille lanterne nel buio degli abissi. Quelle realizzate dai bimbi durante i laboratori ma anche quelle più mostruose consegnate dallo staff del parco all’ingresso. Suggestiva la Marcia delle Lanterne magiche (in programma fino a domenica tutti giorni alle 17) tra misteriosi paesaggi sottomarini, per una visita guidata molto particolare nel Percorso Blu.





La festa nei tre parchi va avanti sabato e domenica con spettacoli, laboratori, truccabimbi, e tanti dolcetti in regalo. Per maggiori informazioni sui singoli programmi giornalieri, visitate i siti web www.oltremare.org, www.italiainminiatura.com e www.acquariodicattolica.it.