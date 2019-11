Scherzo di Halloween: si traveste da autovelox e si mette ai bordi della strada. La foto diventa virale sul web

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:40 - 01 Novembre 2019

Il ragazzo travestito da autovelox.

La foto è diventata immediatamente virale sul web: raffigura un "velo ok", la colonnina arancione che ospita un autovelox, ai bordi della strada, in via del Serrone a Murata di San Marino, una zona molto trafficata. Ma a guardarla bene, la foto, si nota che c'è qualcosa che non torna. Il "velo ok" ha le gambe..Si tratta infatti di un costume indossato da un ragazzo sammarinese, in occasione di Halloween. L'effetto paura (di una multa) per ogni automobilista transitato sulla strada è stato assicurato, anche perché l'ideatore dello scherzo aveva in mano una torcia per simulare il flash. La foto è stata postata sul gruppo Facebook "San Memino", "San Marino risponde", finendo anche su "Commenti Memorabili", ottenendo subito un alto riscontro in termini di like, condivisioni e commenti. L'autore della burla è ancora sconosciuto.