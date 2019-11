Cronaca

Misano Adriatico

| 14:08 - 01 Novembre 2019

Arresto Carabinieri (foto di repertorio).

Venerdì mattina (1 novembre) i Carabinieri della Stazione di Misano Adriatico hanno arrestato S.B., 32enne albanese nullafacente e pregiudicato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Rimini, come provvedimento di unificazione pena, per il reato di furto aggravato. L'albanese, che risiede a Misano Adriatico, è ora recluso al carcere Casetti di Rimini.