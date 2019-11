Lavori a Talamello: asfalto fino al Pincio e nuovo sistema di illuminazione

Attualità

Talamello

| 13:55 - 01 Novembre 2019

I lavori di asfaltatura nel tratto stradale che porta al monte Pincio.

Nuovi asfalti, illuminazione per la viabilità, edilizia scolastica, sicurezza stradale a Talamello. Da pochi giorni si sono conclusi i lavori di sistemazione dei tracciati stradali che hanno interessato le vie che portano al monte Pincio e un breve tratto nella zona di località Cava oltre all’inaugurazione del nuovo tratto di pubblica illuminazione. Il primo intervento lungo la strada che collega la strada Santagatese alla vetta del monte Pincio si è svolto in circa due settimane di lavoro, operando con manodopera specializzata. I nuovi manti bituminosi hanno interessato un tratto di circa 500 metri. Il secondo intervento in località Cava, ha interessato un tratto più corto e molto rovinato di circa 100 metri, dove si è provveduto allo scarto del manto esistente e alla realizzazione del nuovo asfalto. Entrambi gli interventi sono stati finanziati attraverso l’aggiudicazione di bandi pubblici. Per migliorare la sicurezza, il Comune ha anche attivato da qualche settimana un nuovo sistema di pubblica illuminazione lungo tutta via Alberti da Ferrara. “Il nuovo sistema di illuminazione è il connubio tra sicurezza stradale e basso consumo energetico, grazie alla sostituzione in passato di tutti i corpi illuminanti con lampade a led” dicono gli amministratori. L’intervento su via Alberti da Ferrara va a completare un’opera di illuminazione pubblica partita già qualche anno fa. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di “dare continuità alle opere rimaste incompiute alla scadenza del mandato precedente, per ottimizzare le risorse comunali e offrire ai cittadini servizi adeguati in tempi brevi”. Nei prossimi mesi, attraverso finanziamenti statali e provinciali, verranno realizzati gli interventi di miglioramento agli impianti scolastici e nuove opere di messa in sicurezza di strade comunali e provinciali. Gli interventi sulle strade riguarderanno nuovi attraversamenti pedonali, nuovi “golfetti” sicuri di fermata dei bus e opere per limitare la velocità dei veicoli.