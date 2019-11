Calcio Promozione: Serafini salva al 94' il Vis Misano, Torconca supera 3-1 il Bellaria Igea Marina

Sport

Rimini

| 17:53 - 03 Novembre 2019

Serafini del Vis Misano (foto dalla pagina Facebook).

di Riccardo Giannini





Torconca - Bellaria Igea Marina 3-1



TORCONCA: Hysa, Averhoff (70' Filippucci), Franciosi, Harrach, Franca (87' Cugnigni), Musabelliu; Di Addario, Ferrani; Pasolini, Casoli, Mani (85' Guenci).

In panchina: Mancini, Tombari, Ortolani.

All. Vergoni.

BELLARIA I.M.: Mignani, Paganelli, Venturi, Valentini, Zanotti, Fusi F. (46' Bellavista), Chiussi (80' Vivo), Galassi, Caporali (74' Marchini), Zanni (85' Righini), Ceccarelli (63' Facondini).

In panchina: Forastieri, Alvisi, Baldini, Aruci.

All. L.Fusi.



ARBITRO: Sintini di Cesena (Assistenti: Giacomoni e De Paoli di Cesena).

RETI: 12' Pasolini, 68' Mani, 70' Bellavista (BIM), 94' Casoli.

NOTE: ammoniti Musabelliu, Zanotti, Di Addario, Mani, Bellavista.





San Pietro in Vincoli - Vis Misano 1-1



SPIV: Laganga, Valbonesi, Gavelli, Della Pasqua, Casadio (83' Russomanno), Zanzani; Casadei (66' Rocchi), Bergamaschi; Pezzi (80' Galassi), Gjordumi, Marocchi (87' Rossi).

In panchina: Bartolini, Montaletti, Casanova, Valgiusti, Treossi.

All. Vezzoli.

VIS MISANO: Sacchi, Antonietti (76' Benedetti), Imola, Mercuri (84' Boldrini), Lepri, Sanchez; Muccioli, Mussoni (50' Borghini); Urbinati M. (66' Stella), Serafini, Torreggiani (60' Laro).

In panchina: D'Orsi, Antonelli, Urbinati F., Pari.

All. Bucci



ARBITRO: Gjinaj di Cesena (Assistenti: Giorgini e Tola di Cesena).

RETI: 64' Gjordumi, 94' rig. Serafini (VM).

NOTE: ammoniti Casadio, Bergamaschi, Bjordumi; Antonietti, Mercuri, Lepri, Laro, Stella.





Sant'Ermete - Pietracuta 2-3



S.ERMETE: Vandi, Bellanti, Genghini, Qatja, Amadei, Cupioli, Fuchi (85' Castiglioni), Ciccarelli (75' De Paoli), Belloni (36' Molari), Gacovicaj (55' Contadini), Contarini (46' Mancini).

In panchina: Rossi, Tosi Brandi, Galassi, Censi.

All. Pazzini.

PIETRACUTA: Leardini, Moretti (15' Cesarini), Masini, Tosi, Lessi (70' Tadzhybayev), Tomassini A., Mularoni, Fabbri Fr. (72' Golinucci), Fratti, Bruma, Evaristi.

In panchina: Balducci, Pavani, Fabbri Fe., Tomassini F., Fabbri D., Bargelli.

All. Fregnani.



ARBITRO: Antonellini di Ravenna (Assistenti: Muratori di Cesena e Ballardini di Ravenna).

RETI: 1' Fuchi (S), 29' e 80' Bruma (P), 55' aut.Tomassini A. (P), 92' rig. Fratti (P).

Novafeltria - Reno 1-1



NOVAFELTRIA: Batani, Ceccaroni (80' Giovanetti), P.Gori, Rinaldi, Radi; Piva, Mahmutaj, A.Crociani (72' Bindi); Di Filippo, Muratori, Sartini (58' M.Crociani).

In panchina: D.Cappella, Giovagnoli, M.Gori, A.Cappella, Magnani, Narducci.

All. Mugellesi.

RENO: Casadei, Giorgini, Acquaviva, Buonavoglia, Baldi, Acunzo (58' Bandini); Frati (69' Melandri), Francisconi; Fancello (75' Sow), Carioli (75' Bottini), Taddei (69' Focaccia).

In panchina: Lami, Zennaro, Scoglio.

All. Regazzini.



ARBITRO: Al Mohammadi di Cesena (Assistenti: Topo e Medri di Cesena).

RETI: 3' Fancello, 42' Muratori.

NOTE: espulsi Buonavoglia e Baldi al 63', ammoniti Frati, Radi, Acquaviva. Angoli 3-4.

Bagnacavallo - Gambettola 1-0



BAGNACAVALLO: Marendon, Rubbi, Signani, Maccolini, Vincenzi, Bucci, Ndiaye, Sall, Greco, Capirossi, Marilungo.

In panchina: Mazzotti Mat., Calderoni, Bandini, Mirandola, Piva, Domi.

Allenatore: Mazzotti Mar.

GAMBETTOLA: Morelli, Lelli, Rigoni, Bacchini (65’ Limouni), Daltri, Corbara, Berardi (70’ Tramonti), Brigliadori, Angeli, Braccini (57’ Ambrosini), Alijahej (60’ Barducci).

In panchina: Pracucci, Zamangna, Giunchi, Merloni, Ercolani.

Allenatore: Angeli C.



ARBITRO: De Robertis di Bologna (Assistenti: Gallo di Imola e Watanabe di Faenza).

RETI: 55' Greco (B).

NOTE: espulso Tramonti (G) all'83', ammoniti Marilungo, Capirossi, Greco, Bacchini.

CRONACA: al 55’ il gol partita su una ripartenza dei locali. Lancio lungo in verticale, i due centrali del Gambettola si fanno trovare impreparati e Greco si guadagna lo spazio per presentarsi a tu per tu con il portiere avversario. Nonostante la pressione degli accorrenti difensori, lo trafigge con una conclusione precisa.





Sampierana - Faenza 0-0



SAMPIERANA: Zollo, Salvi, Giovannetti, Quaranta, Braccini, Petrini, Bottura, Canali (dal 73’ Bravaccini), Collini (dal 78’ Lanzi), Battistini (dal 58’ Berni), Simoncini (dal 60’ Pippi).

In panchina: Lusini, Diversi, Venturi, Bini, Iavarone.

Allenatore: Mariani.

FAENZA: Ravagli, Albonetti, Ragazzini, Gabrielli, Selleri, Ferraresi, Chiarini, Bertoni, Cisterni (dal 70’ Lanzoni G.), Missiroli ( dal 58’ Salazar), Montemaggi (dal 63’ Lanzoni F.)

In panchina: Tassinari.

Allenatore: Moregola.



ARBITRO: Andruccioli di Rimini (Assistenti: Frisoni e Pili di Rimini).

NOTE: ammoniti Selleri, Ferraresi, Ragazzini, Salazar, Salvi, Battistini.

CRONACA: parte forte il Faenza a favore di vento con due clamorose occasioni da gol, la prima con tiro in mischia di Gabrielli salvato sulla linea da Bottura, poi al 43’ colpo di testa di Cisterni con altro salvataggio sulla linea di Salvi. Nella ripresa l'occasione più ghiotta capita al 2003 della Sampierana Berni, che liberato da Pippi in area di rigore calcia di poco a lato.



CLASSIFICA: Russi (21 punti), Torconca (19), Cervia e Sparta Castelbolognese (18), Pietracuta e Faenza (17); Vis Misano, Gatteo e San Pietro in Vincoli (15); Sampierana (13), Gambettola (12), Novafeltria, Bagnacavallo, Due Emme (11), Reno (10), Bellaria Igea Marina (8); Sant'Ermete (7), Fosso Ghiaia (6).