Calcio 1a Cat: Morciano regola 2-0 l'Athletic Poggio, rocambolesco 2-2 della Stella con il Mondaino

I giocatori del Morciano esultano nello spogliatoio al termine della gara con l'Athletic Poggio.

Morciano - Athletic Poggio 2-0



MORCIANO: Marconi Eug., Baffoni, Berardi (85' Fraternali), Grechi, Radu; Ingrosso (60' Longoni), Molfetta, Sottile (89' Becchimanzi); Dragoni (28' Antonelli), Gravina, Volponi.

In panchina: Petrucci, Ricci, Marconi Ed., Piergiacomi, Formica.

All. Antonioli.

AT. POGGIO: Sebastiani, De Paoli, Ceccarini (76' Pugliese), Fontana, Campanelli, Astolfi; Gambuti (46' Sulpizio), Casadei; Della Marchina, Celli, Neri.

In panchina: Spadazzi, Bizzocchi, Fabbri, Mariotti, Magnani, Vincenzi, Cavalli.

All. Fabbri A.



ARBITRO: Balzano di Rimini.

RETI: 65' Antonelli, 79' Sottile.

NOTE: ammoniti Ingrosso e Astolfi.

CRONACA: Il Morciano non capitalizza una grossa occasione al 33’. Gravina si accentra dalla sinistra e serve in profondità Antonelli, che a tu per tu con Sebastiani angola troppo il tiro. Al terzo minuto della ripresa l’arbitro sospende la gara per un quarto d’ora a causa di un forte rovescio a carattere temporalesco. Al 59’ Sebastiani respinge su Gravina. Due minuti dopo punizione di Casadei che sfiora il palo alla destra di Marconi. Il Morciano apre le marcature al 65’ con Antonelli che sfrutta una mischia per infilare in rete dal dischetto del rigore. Al 73’ Marconi salva il risultato su Sulpizio. Sei minuti dopo Sottile supera la resistenza di uno strenuo Sebastiani, autore di due parate consecutive. Sul terzo tiro il portiere non può nulla.





Stella - Mondaino 2-2





STELLA: Temeroli, Lazzaretti, Bonucci, Belicchi, Cicchetti, Fabbrucci (68' Gamberini); Gabellini (78' Del Prete), Garcia Rufer, Bellettini (83' Greco), Gogoli (80' Siuni), Greppi.

In panchina: Gentili, Fabbri, Cenci, Zamagni.

All. Boldrini.

MONDAINO: Cangini, Cannizzo, Sanchini, Tirincanti, Mancini E., Mancini Mor. (65' Mancini Mat.), Baffioni (57' Baffioni M.), Girometti (81' Paleri); Pagnini, Bucci, Federici (46' Demuru).

In panchina: Magi, Merli, Giuliani, Tenti, Lazzari.

All. Marchetti.



ARBITRO: Borriello di Rimini.

RETI: 10' e 83' Pagnini (M), 14' Greppi (S), 53' Cicchetti (S).

NOTE: espulso Belicchi all'82', ammoniti Lazzaretti, Cicchetti, Bellettini, Gogoli; Tirincanti, Mancini, Morris, Baffioni M., Mancini Mat., Lazzari.

CRONACA: Mondaino in vantaggio al 10' con Pagnini che servito da un cross dalla destra infila al volo Temeroli, palla nell'angolino alla sinistra del portiere. Quattro minuti dopo arriva il pari di Greppi. La Stella trova il vantaggio al 53' su azione da calcio d'angolo: Garcia Rufer rimette palla in area e Cicchetti supera Cangini. All'83' punizione respinta da Temeroli, tap-in vincente di Pagnini.





Verucchio - Perticara 2-0





VERUCCHIO: Maggioli, Girometti, Campidelli, Tentoni, Grossi, Giuliano; Leardini (88' Valenti), Bonavitacola (68' Genghini); Gori (89' Traini), Michilli (83' D'Amuri), Colonna (78' Muccioli).

In panchina: Palmieri, Schipano, Pioli, Liberato.

All. Nicolini.

PERTICARA: Cesario, Biordi (71' Valdifiori), Simoncini, Bartoletti, Cedrini, Rinaldi; Sartini (86' Capaccio), Crociani; Stoppa (63' Rossi), Manenti, Magrini (46' Averardi).

In panchina: Balducci, Bardi, Fazi, Franceschetti.

All. Ostolani.



ARBITRO: Lelli di Cesena.

RETI: 24' Michilli (V), 37' Bonavitacola (V).

NOTE: al 70' Cesario para rigore a Gori (V), al 79' espulso Franceschetti (in panchina). Ammoniti: Tentoni, Campidelli, Rossi, Traini.

