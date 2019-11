Calcio 1a Cat Girone H: Verucchio regola 2-0 il Perticara, a segno Michilli e Bonavitacola

Sport

Rimini

| 16:29 - 03 Novembre 2019

L'arbitro Lelli con i capitani Alex Tentoni (Verucchio, a sinistra) e Manuel Cedrini (Perticara).

Verucchio - Perticara 2-0



VERUCCHIO: Maggioli, Girometti, Campidelli, Tentoni, Grossi, Giuliano; Leardini (88' Valenti), Bonavitacola (68' Genghini); Gori (89' Traini), Michilli (83' D'Amuri), Colonna (78' Muccioli).

In panchina: Palmieri, Schipano, Pioli, Liberato.

All. Nicolini.

PERTICARA: Cesario, Biordi (71' Valdifiori), Simoncini, Bartoletti, Cedrini, Rinaldi; Sartini (86' Capaccio), Crociani; Stoppa (63' Rossi), Manenti, Magrini (46' Averardi).

In panchina: Balducci, Bardi, Fazi, Franceschetti.

All. Ostolani.



ARBITRO: Lelli di Cesena.

RETI: 24' Michilli (V), 37' Bonavitacola (V).

NOTE: al 70' Cesario para rigore a Gori (V), al 79' espulso Franceschetti (in panchina). Ammoniti: Tentoni, Campidelli, Rossi, Traini.



VILLA VERUCCHIO. Con due reti nel primo tempo il Verucchio regola 2-0 il Perticara. Padroni di casa subito pericolosi al 2': Michilli sulla sinistra salta un avversario e crossa al centro, deviazione di Gori sopra la traversa. Il Perticara, orfano dei centravanti Girardi e Casadei Parlanti squalificati, si fa vedere dalle parti di Maggioli al 21': cross dalla sinistra di Simoncini e Stoppa, in campo con il 18 al posto del canonico 9, colpisce di testa senza centrare il bersaglio. Tre minuti dopo Verucchio in vantaggio: affondo di Colonna sulla destra, tocco di testa di Bonavitacola a servire Michilli che supera Cesario. E' poi Bonavitacola a raddoppiare al 37' sfruttando un cross rasoterra di Colonna dalla destra e un corto rinvio della difesa ospite. Al 41' Gori cerca l'eurogol dalla distanza: l'attaccante vede Cesario fuori dai pali, ma il suo tiro non inquadra la porta. Il Perticara si rende pericoloso al 61' con una punizione dai 25 metri di Manenti, Maggioli respinge e Stoppa viene anticipato dalla difesa. Il Verucchio ha l'occasione del tris al 70': Biondi atterra Michilli in area, ma Cesario para il rigore calciato da Gori. Girandola di cambi nel finale, con il Verucchio che gestisce il doppio vantaggio.