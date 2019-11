Alla guida dell'auto dopo aver assunto droga, con sé aveva anche un coltello

Cronaca

Riccione

| 12:55 - 01 Novembre 2019

Carabinieri durante un controllo (foto di repertorio).

E' stata un'intensa notte di controlli per i Carabinieri della Compagnia di Riccione in occasione di Halloween, giovedì 31 ottobre: una trentina infatti i militari impegnati nella lotta all'abuso di sostanze alcoliche e al contrasto dello spaccio. Tre automobilisti sono stati denunciati, due per guida in stato di ebrezza, mentre un terzo, riminese, in stato di alterazione psicofisica, aveva con sé in auto un coltello di 20 cm e alcuni spinelli di marijuana. Quattro le persone segnalate per uso di stupefacenti (per un totale di 7,5 grammi di marijuana sequestrati). Al termine dei controlli il bilancio parla di 41 auto e motoveicoli fermati per accertamenti, 71 persone identificate, tre patenti ritirate e cinque verbali elevati per violazioni delle norme del codice della strada.