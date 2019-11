Saludecio, Eraldo Baldini presenta i suoi due nuovi libri sulla Romagna moderna e i terremoti

Eventi

Saludecio

| 12:38 - 01 Novembre 2019

Eraldo Baldini.

Doppia presentazione domenica 3 novembre dalle 17 alla Biblioteca comunale (piazza Ronconi) dello scrittore e storico Eraldo Baldini, autore di due nuovi libri: "Romagna misteriosa - storie e leggende di mare e di costa" e "L'orribile flagella - i terremoti in Romagna nel Medioevo e in Età moderna". Per quanto riguarda il mare la costa non si conoscono molti elementi relativi alla cultura marinara della Romagna, da sempre considerata marginale in un contesto regionale di cultura contadina. Al di là di ciò, il mare rappresentava un "altrove", una dimensione mitica, sacra, enigmatica dalle infinite e arcane potenzialità. Con "Romagna misteriosa - storie e leggende di mare e di costa" l'universo poco conosciuto e affascinante delle comunità del litorale viene per la prima volta, relativamente alla Romagna, indagato e raccontato nel suo insieme in un libro coinvolgente e ricco di aneddoti, scritto da un profondo conoscitore della Romagna e delle sue tradizioni popolari, terreno fecondo per un'amplissima produzione letteraria. "L'orribile flagella - i terremoti in Romagna nel Medioevo e in Età moderna", è il frutto di un paziente e approfondito lavoro ultra decennale di ricerca e di documentazione. Il volume è godibile e accessibile a ogni lettore, e allo stesso tempo repertorio esaustivo, preciso e ineccepibile anche dal punto di vista scientifico. Ma è nella forma del racconto, affascinate, intrigante, che il libro prende forma. Esplorando, prima di tutto, il contesto antropologico e culturale dal quale emergono le tracce di eventi passati, tracce che assumono forme variegate nelle leggende e nei misteri che avvolgono un fenomeno fisico che si cerca di interpretare in modi sempre nuovi. L'appuntamento è promosso dall'associazione culturale saludecese L'Armonda, con il patrocinio del Comune di Saludecio - Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Società Editrice "Il Pontevecchio" – Cesena.

L'ingresso è gratuito.