Tornano gli appuntamenti escursionistici al Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello

| 10:52 - 01 Novembre 2019

Con i piedi nelle foglie: nulla meglio delle foglie che si tingono di giallo, arancio, bronzo e marrone indica l’arrivo dell’autunno. Ma perché cerri, faggi, aceri, carpini mettono in atto questa spettacolare mutazione cromatica prima di spogliarsi completamente del loro abito fogliare?

Domenica 3 novembre si potrà scoprire questo ed altro nel corso di “Lo scricchiolio delle foglie - Foliage nel Parco Sasso Simone”, escursione tra i caldi colori del bosco fino a giungere sul Monte Canale per affacciarsi sulla Valmarecchia e scrutare i Sassi Simone e Simoncello da un'insolito punto di vista.

L’escursione che consentirà di ammirare la vallata colorata d'autunno, partirà alle ore 9.30 da Ca Morlano (Pennabilli RN), si camminerà fino alla cima del Monte Canale, alle ore 12.00 pranzo al sacco (ogni partecipante dovrà dotarsene) rientro previsto per le ore 15 circa a Villa Maindi con piccola merenda offerta e successivo rientro alle auto.



Accompagnerà il percorso Simona Andreani, guida ambientale escursionistica / associata AIGAE, assicurata e autorizzata all’esercizio della professione – Regionale Marche.

Esperta di storie e leggende, di piante e animali, da anni collabora con il Parco ed oltre ad essere un’eccellente e sorridente guida, è un’ottima conoscitrice del territorio e dei suoi abitanti. L’escursione è di difficoltà E/richiede un discreto allenamento.



Costi: adulti 8 euro; bambini sotto ai 14 anni 5euro

Per informazioni e prenotazioni: Valentina 328 7268745



La pianificazione del programma 2019 è coordinata da Chiocciola la casa del nomade, associazione che da alcuni anni cura le attività del Musss-Museo Naturalistico e Centro di Educazione ambientale del Parco Sasso Simone Simone e Simoncello, impegnata in numerose attività didattiche ed educative anche nei mesi primaverili e invernali.



Il programma è consultabile in formato digitale al sito www.parcosimone.it

Tutte le informazioni sono disponibili anche sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/ParcoSassoSimoneESimoncello