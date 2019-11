Controlli in Valmarecchia per Halloween: ‘alticcia’ al volante esce fuori strada, denunciata

Cronaca

Valmarecchia

| 10:40 - 01 Novembre 2019

I controllo dei Carabinieri di Novafeltria nella notte di Halloween.

Sono stati 52 i mezzi e 75 le persone identificate: una persona denunciata, due le patenti ritirate. Questo è il bilancio dei servizi di controllo del territorio svolti dai carabinieri della compagnia di Novafeltria la scorsa notte, caratterizzata dalla presenza di numerosi giovani in tutta la Valmarecchia, attirati nel nostro territorio dai vari festeggiamenti per “Halloween

Particolare attenzione è stata data ai controlli della circolazione stradale, rivolti soprattutto ad evitare che, dopo i vari festeggiamenti, qualche giovane si potesse mettere alla guida dei mezzi in stato di ebrezza alcolica, creando così un serio pericolo per la propria ed altrui incolumità. Per tale motivo sono stati predisposti posti di controllo in tutto il territorio, sottoponendo ad alcoltest numerosi automobilisti.



Nello specifico è stata denunciata una 35enne residente a Poggio Torriana, che, alla guida della sua autovettura, una Fiat Panda, lungo la s.p. 14 Santarcangiolese, nel comune di Poggio Torriana, ha perso il controllo del veicolo fuoriuscendo dalla sede stradale. A seguito dell’intervento dei Carabinieri dell’Aliquta Radiomobile e al termine degli accertamenti la donna è risultata positiva all’alcoltest con un tasso di 0,84 grammi/litro (al disopra della soglia pari a 0,5 g/l).



Sanzionato anche un 21enne rumeno, residente a Sant’Agata Feltria, neopatentato, che a Novafeltria, lungo la via Marecchiese, è stato fermato da una pattuglia della Stazione di Novafeltria mentre a bordo di una Lancia Y con un tasso alcolico pari a 0,43 grammi/litro (per i neopatentati è previsto un tasso alcolico pari 0 g/l).



Inoltre è stato segnalato alla Prefettura di Rimini un 17enne di San Leo sorpreso in località Libiano di San Leo da una pattuglia della locale Stazione in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, del tipo marijuana, per uso personale.



Sanzionato anche un 19enne di San Marino, fermato lungo la Marecchiese in località Villa Verucchio, dopo che, a bordo di una Fiat Panda, ha effettuato un sorpasso non osservando gli obblighi imposti dalla segnaletica e dalle condizioni ambientali.



Una sanzione anche per un 54enne residente a Pennabilli che è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Pennabilli mentre, a bordo di una moto Suzuki GS, lungo la Marecchiese a Novafeltria circolava a velocità sostenuta.



Sanzionato anche un 16enne di Novafeltria sorpreso da una pattuglia dei carabinieri di Pennabilli, in località Ponte Messa di Pennabilli , mentre, a bordo di un Ape Piaggio 50, circolava trasportando un numero di persone in eccesso rispetto a quanto stabilito dalla Carta di Circolazione, creando pericolo per lui ed i passeggeri trasportati.