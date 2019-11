Rallylegend 2020 dall’8 all’11 ottobre: gia’ fissata la data 18esima edizione della festa dei Rally

Sport

Repubblica San Marino

09:30 - 01 Novembre 2019

Una delle auto in gara.

Non si sono ancora spenti gli echi della edizione di grande successo, andata in scena meno di un mese fa, che lo staff di Rallylegend è già all’opera per predisporre la prossima. Intanto è già stata decisa la data di svolgimento di Rallylegend 2020 edizione numero 18, fissata dall’8 all’11 ottobre del prossimo anno, in quello che ormai è il tradizionale week-end “allungato” dell’evento. Scenario sarà, come sempre, la Repubblica di San Marino. Esclusivi e sorprendenti, come solo a Rallylegend, saranno contenuti, macchine e campioni presenti.



