Tennis, Picchione nei quarti in singolare nel Future ITF di Tabarka

Sport

Repubblica San Marino

| 08:21 - 01 Novembre 2019

Andrea Picchione.



Prosegue il cammino di Andrea Picchione nel tabellone principale del torneo Itf Future di Tabarka (15.000 dollari, terra). L’allievo di coach Giorgio Galimberti, che lo accompagna personalmente in questa trasferta in Tunisia, dopo aver eliminato all’esordio per 6-2 6-3 Lorenzo Bocchi, sesta testa di serie, si è ripetuto al secondo turno superando per 6-4 6-1 il rumeno Petru-Alexandru Luncanu così da staccare il pass per i quarti di finale. Il giovane aquilano, classe 1998, sfida ora per un posto in semifinale il francese Mathieu Perchicot, secondo favorito del tabellone.

Il giocatore della San Marino Tennis Academy è protagonista anche in doppio, in coppia con Gabriele Maria Noce: grazie ai successi per 6-1 4-6 10/4 su Corino/Kunz (Ita/Sui) e per 6-4 6-3 su Arreche/Nagy (Arg/Hun), prima testa di serie, hanno raggiunto la semifinale dove affrontano i rumeni Ionel/Luncanu.