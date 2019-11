Ha forti dolori di pancia, bimbo di 2 anni muore in ospedale: dramma a Rimini Per il piccolo non c’è stato nulla da fare, la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo

Cronaca Rimini | 08:06 - 01 Novembre 2019 Corridoio di un ospedale (foto di repertorio). Dramma nelle scorse ore a Rimini, dove un bambino di soli 2 anni è morto dopo aver accusato un forte mal di pancia. La tragedia si è consumata nella mattinata di giovedì. Il bambino aveva iniziato a stare male qualche giorno prima e i genitori avevano allertato il pediatra di base. Si erano recati per due volte al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale "Infermi" in quanto il piccolo accusava forti dolori all'addome. I medici, dopo essersi resi conto della situazione drammatica, hanno deciso di trasferirlo nel reparto di Rianimazione, ma, all’improvviso, il cuore del piccolo, verso le tre di notte, ha cessato di battere. Il pubblico ministero Davide Ercolani ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e disposto il sequestro della documentazione medica.