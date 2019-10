Rimini Calcio, per Van Rasbeeck probabile forfait. Nava c'è. Rifinitura al Neri a porte chiuse

Sport

Rimini

| 19:17 - 31 Ottobre 2019

Scott Arlotti dovrebbe fare coppia in attacco con Zamparo.





Mancherà probabilmente il centrocampista Van Rasbeeck nel match contro di sabato al Neri contro la Vis Pesaro. Il centrocampista è alle prese con un risentimento muscolare: andrà in panchina. Recuperato Nava mentre Gerardi non è al top. Se il bomber partirà dalla panchina in avanti coppia Zamparo-Arlotti. Gli altri due under saranno Silvestro e uno tra Oliana in difesa e Lionetti a centrocampo. Le ultime decisioni di mister Cioffi dopo l’allenamento di rifinitura al Romeo Neri venerdì pomeriggio alle 14,30 a porte chiuse. Giovedì la squadra si èallenata al Neri. Il campo, causa la pioggia, non è certo migliorato e comunque i lavori non sono ancora ultimati: servirà almeno la prossima settimana. E questo la dice lunga su come il manto del Neri è stato lasciato al suo destino.

QUI VIS PESARO La Vis Pesaro ha 14 punti in classifica di cui la metà ottenuti in trasferta (vittorie a Cesena e Fano, pareggio a Vicenza) con 6 gol fatti e 6 subiti mentre in casa ha accusato ben 4 ko.

BIGLIETTI Prosegue la prevendita (si gioca alle ore 15). I tagliandi possono essere acquistati nei seguenti punti vendita del circuito GO2 attivi in provincia di Rimini:

Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 – Rimini (0541.27656)

Santarcangelo Eventi, via Pascoli 22 – Santarcangelo (0541.623818)

Da venerdì sarà aperta anche la biglietteria dello stadio, dalle 10 alle 12, così come sabato, giorno del match, dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.15.

Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita al fine di evitare code ai botteghini.

Si ricorda che si potranno acquistare un massimo di 4 tagliandi a persona e che è necessario presentarsi con un documento di identità (sia adulti che bambini), senza di questo non sarà possibile emettere alcun biglietto.

Anche al botteghino del “Romeo Neri”, sino a un’ora dall’inizio della gara, i tagliandi saranno maggiorati della quota relativa ai diritti.