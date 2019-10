Calcio giovanile, l'ex tecnico del Santarcangelo Daniele Galloppa alla guida della U17 della Vis Pesaro

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:22 - 31 Ottobre 2019

Il tecnico Daniele Galloppa.





L’ex tecnico del Santarcangelo della scorsa stagione retrocesso in Eccellenza Daniele Galloppa, 34 anni, è il nuovo allenatore della Vis Pesaro Under 17. Prende il posto di Christian Gabbianelli, che sarà inserito nel settore scouting del club biancorosso. Galloppa vanta più di 200 presenze tra Serie A e B, oltre alle 2 in Nazionale. Ha finito il corso di Uefa A. Ricordiamo che il direttore generale del club biancorosso è Vlado Borozan, altro ex Santarcangelo mentre il direttore sportivo è Claudio Crespini, ex Rimini.