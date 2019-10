Misano: partiti i lavori del giardino anstistante il nido e la scuola per l'infanzia di via Don Milani

Attualità

Misano Adriatico

| 16:02 - 31 Ottobre 2019

Giardino asilo Don Milani.

E’ partita in questi giorni la riqualificazione del giardino antistante il nido e la scuola di infanzia comunale Capoluogo di Via Don Lorenzo Milani.

I lavori nello specifico prevedono una diversa collocazione e riorganizzazione degli ingressi, la sistemazione del verde, la regimazione delle acque meteoriche, la messa in quota di alcuni pozzetti e la predisposizione del terreno e degli spazi per riposizionare in parte giochi già presenti, ma anche un nuovo gioco e un percorso di attività “outdoor” rivolto ai bambini del nido e della scuola d’infanzia.

L’ intervento di riqualificazione che complessivamente ammonta ad oltre 30.000 euro, rientra in un progetto denominato “ Il Giardino delle Dune”, elaborato dal Dott. Biagio Belmonte, coordinatore pedagogico delle istituzioni comunali per l’infanzia, per il quale è stato ottenuto un finanziamento statale di circa 23.000 euro nell’ambito dei progetti pedagogici per la fascia 0/6.

“Si tratta di un necessario intervento di riqualificazione ed un investimento funzionale alla possibilità di concepire gli spazi esterni delle nostre strutture educative come veri e propri ambienti di apprendimento - spiega il Vicesindaco Maria Elena Malpassi -. Il “Giardino delle Dune” diventerà un luogo privilegiato in cui, nell’ottica di una progettazione 0/6, verrà garantita ai bambini la giusta opportunità di crescita, di condivisione degli spazi e degli obbiettivi, sperimentando in particolare l’attenzione al gioco, all’esplorazione e alla socialità attiva”.