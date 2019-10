Mario Fucili dei 78Bit di nuovo convocato nella nazionale attori-cantanti

Sport

Coriano

| 15:29 - 31 Ottobre 2019

Mario Fucili con Stefano Masciarelli, suo compagno di squadra nella nazionale attori cantanti.

Scenderà in campo anche il corianese Mario Fucili nel triangolare di calcio che si terrà sabato 2 novembre, a partire dalle 18.30, presso lo stadio comunale Vito Simone Veneziani di Monopoli. Fucili, "anima" del noto locale riminese Top Club e cantante dei 78Bit, è stato convocato nella Nazionale del cuore attori e cantanti, che nel triangolare sfiderà una selezione delle vecchie glorie del Monopoli Calcio e l'Erredì Team, la squadra degli sponsor della manifestazione benefica. Scopo una raccolta fondi per la realizzazione di progetti di sensibilizzazione alla guida sicura e al rispetto delle regole del codice della strada. Mario Fucili, che ha trascorsi nei campionati riminesi e in quello sammarinese, gioca nel ruolo di attaccante, lo stesso del suo capitano, il grande Totò Schillaci, ex Juventus e Inter, il bomber delle notti magiche del mondiale di Italia '90.