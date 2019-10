Matteo Salvini sarà alla fiera di San Martino di Santarcangelo

Attualità

Rimini

| 14:03 - 31 Ottobre 2019

Matteo Salvini.

“Una festa antica della più profonda e sentita tradizione contadina romagnola a cui la Lega non può mancare. Parlo della festa di San Martino a Santarcangelo di Romagna, più nota come ‘fira di bécch’ ovvero ‘fiera dei cornuti’, il cui significato si perde nella notte dei tempi, a cui parteciperanno, domenica 10 novembre prossimo, anche Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni, candidata a governatore della Regione Emilia Romagna alle elezioni regionali del 26 gennaio”.

A darne notizia il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone, che da anni non perde l’occasione di visitare la fiera, un appuntamento la cui notorietà travalica i confini romagnoli.

“C’è allegria, ci sono tradizioni e cultura, c’è la Romagna profonda con il suo retaggio di storia che si tramanda di generazione in generazione e che dobbiamo mantenere viva perché riguarda le nostre radici e, di conseguenza, il nostro futuro. Anche per questo noi leghisti romagnoli siamo legatissimi a questa festa e siamo orgogliosi del fatto che quest’anno ci saranno anche Salvini e Borgonzoni”.