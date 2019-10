Il cane randagio Tyson ha trovato una nuova casa: dal canile di Rimini alla Toscana

Attualità

Rimini

| 13:37 - 31 Ottobre 2019

Il cane Tyson.

Il cane randagio Tyson ha trovato casa. "E' da qualche giorno – spiegano i responsabili del canile comunale Stefano Cerni – e già ci manca, ma la sua storia è così bella e tanto piena di amore e di speranza che ci ripaga di tanti sacrifici che ogni giorno, insieme ai nostri ospiti, facciamo."



Tyson è il cane Corso di nove anni giunto in canile per una rinuncia alla proprietà proprio quando una casa, una cuccia calda e tanto affetto con i primi acciacchi dell'età sono più importanti. Ha trovato una nuova famiglia proveniente, niente di meno, dalla Toscana, colpita dalla sua storia e da quegli occhi belli e buoni con cui Tyson era stato tra i protagonisti della grande festa d'inizio primavera in canile. Un appuntamento di "Libri e code" proprio dedicato ad alcuni tra i più anziani ospiti del canile Cerni di Rimini.



Mentre ogni giorno sono molte richieste di adozioni per cuccioli di piccola taglia, "nelle adozioni degli ospiti più anziani - spiegano i volontari del canile comunale 'Cerni' - troviamo il significato della parola canile che ci piace di più: il punto di ripartenza. Si quello di un canile che sia un periodo di passaggio, che magari a volte può essere lungo, ma non è mai "la fine", perché vogliamo che sia un nuovo inizio dopo le avversità della prima vita. Adottare un cane anziano, magari "over" è un gesto d' amore puro e non porsi il limite dell'età, vedere il cane per quello che è davvero, conoscerne e rispettare il carattere e le sue esigenze è alla base di queste adozioni."



Ed è così che il "miracolo" è avvenuto, l'incontro è arrivato e da un paio di settimane Tyson ha lasciato gli amici temporanei di un'avventura durata due anni per dedicarsi ai nuovi compagni di vita.: la sua nuova "mamma", un'educatrice, e il suo "nuovo "babbo", un veterinario conquistati, dopo aver visto gli appelli, letto la sua storia, da quello sguardo dolce e profondo che fa capolino dai cuscini della sua nuova cuccia.



"Abbiamo deciso di raccontare questa storia – dicono dal canile Stefano Cerni" perché le adozioni di cani over ten sono per noi un traguardo importante, perché non solo l'adozione di un cane anziano è un gesto nobile ma anche perché sono compagni di vita perfetti e discreti come se avessero da sempre diviso la vita con voi. In canile abbiamo ancora Lola, Peggy, Tappo e Billy....vi aspettiamo."