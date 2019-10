Ragazza riminese incinta in trasferta nel cesenate per spacciare con un minorenne

Cronaca

San Mauro Pascoli

| 13:17 - 31 Ottobre 2019

Spaccio di marijuana (foto di repertorio).

Una 20enne della Provincia di Rimini e un 17enne della Provincia di Forlì Cesena, entrambi incensurati, sono stati fermati nei giorni scorsi a San Mauro Pascoli dai Carabinieri e arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati visti al parco Giovagnoli mentre, circondati da altri giovani, stavano preparando una dose di marijuana. Erano 54 i grammi di marijuana in possesso dei due giovani, più mezzo grammo di cocaina. La droga è stata sequestrata, così come 440 euro, somma ritenuta provento di spaccio. In seguito i Carabinieri hanno perquisito l'abitazione del 17enne, trovando circa 18 grammi di hashish e marijuana. La 20enne è risultata in stato di gravidanza ed è stata liberata, il ragazzino invece collocato presso una comunità per minori.