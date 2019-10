Le pensioni di novembre saranno pagate negli uffici postali del riminese dal 2 novembre

Attualità

Rimini

| 13:05 - 31 Ottobre 2019

Pensionati in fila davanti a un ufficio postale (foto di repertorio).

Poste Italiane informa che in provincia di Rimini le pensioni del mese di novembre saranno messe regolarmente in pagamento anche durante il ponte di Ognissanti, a partire da sabato 2. I titolari di un Conto BancoPosta e di un Libretto di Risparmio e in possesso della relativa carta, per i quali l’accredito della pensione sarà disponibile comunque dal giorno 2 novembre, hanno in ogni modo la possibilità di prelevare il contante in disponibilità sui propri conti anche venerdì 1 novembre, utilizzando uno dei 34 ATM Postamat dislocati su territorio provinciale, fino a 600 euro al giorno.