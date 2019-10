Volley A2 femminile, l'Omag batte in trasferta anche il Club Italia 1-3

Sport

San Giovanni in Marignano

| 12:46 - 31 Ottobre 2019

La felicità della squadra marignanese a fine partita.



Una partita di sostanza, dove non sono mancate, potenza, astuzia e soprattutto emozioni.

Grazie al successo conquistato mercoledì sera ai danni del Club Italia (1-3), l'Omag San Giovanni in Marignano di capitan Saguatti allungano in classifica sulle dirette rivali ed attendono i risultati delle partite degli altri campi che si disputeranno giovedì sera sera alle 20.30. Una vittoria che ribadisce il positivo momento della Omag, abile a confermarsi su buonissimi standard di gioco.

Da sottolineare la brillante prestazione in cabina di regia di Battistoni lucida al palleggio: l’alzatrice di San Giovanni si è tolta la soddisfazione di mandare in doppia cifra tre attaccanti, Decortes 21 Saguatti 15 e Pamio 13.Ottima la prova di Lualdi e Gray al centro della rete con 8 punti ciascuna molto bene anche Bresciani in difesa.Tra le fila avversarie da sottolineare i 20 punti personali firmati Populini.

Un ottimo risultato per affrontare con la carica giusta il lungo viaggio che già sabato la Omag dovrà affrontare: destinazione Cutrofiano (LE).



Il tabellino

Club Italia-Omag Marignano 1-3

IL TABELLINO

CLUB ITALIA CRAI: Pelloia, Populini 18, Kone 1, Frosini 10, Gardini 13, Nwakalor 6, Panetoni (L), Graziani 5, Monza 2, Ituma 2, Sormani 1. Non entrate: Trampus (L), Bassi, Marconato. All. Bellano.

OMAG S. GIOV. IN MARIGNANO: Battistoni, Pamio 14, Gray 8, Decortes 18, Saguatti 14, Lualdi 9, Bresciani (L), Mandrelli (L). Non entrate: Mazzon, De Bellis, Bonelli, Pinali, Coulibaly. All. Saja.

ARBITRI: Pristera’, Nava.

PARZIALI: 18-25 21-25 25-23 17-25





NOTE: Durata set: 22′, 25′, 26′, 25′; Tot: 98′.