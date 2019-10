Antenne Wind, comune di Coriano incontra i residenti di Sant'Andrea in Besanigo

Attualità

Coriano

| 12:06 - 31 Ottobre 2019

Assessore Anna Pazzaglia, Sindaco Domenica Spinelli.

Il Sindaco di Coriano, l'assessore Anna Pazzaglia ed il dirigente Pietro Masini hanno tenuto un incontro di aggiornamento il 29 ottobre sulle antenne della Wind al quale ha partecipato la rappresentanza dei residenti di S. Andrea in Besanigo che avevano tenuto parte al precedente tavolo di discussione presso il Comune.



L'aggiornamento ha riguardato il parere favorevole inviato dalla Sopraintenza delle Belle Arti e Paesaggio che ha quindi completato l'iter burocratico per le autorizzazioni.



Inoltre è stato confermato che gli uffici tecnici comunali insieme al Sindaco e la Giunta hanno nuovamente incontrato il 24 ottobre la società Wind per chiedere nuovamente lo spostamento dell'antenna in una zona diversa rispetto a quella già individuata e regolamentata.



La società Wind si è riservata di contattare la proprietà del terreno (lo stesso proprietario del sito già autorizzato) per l'assenso e ha richiesto la massima celerità per il rilascio della documentazione di competenza degli uffici comunali.



Per quanto riguarda l'antenna prevista sul sito a Coriano centro, la trattativa con il gestore è ancora in itinere, in quanto la richiesta del Sindaco e della Giunta di spostare l'antenna dal luogo in cui Wind ha il contratto stipulato con la proprietà privata e le autorizzazioni di ARPAE e di ASL, prevede maggiori costi che devono essere valutati dalla Direzione generale della società Wind.



L'amministrazione comunale sta trattando con la soc. Wind affinchè l'installazione di queste due antenne che, ricordiamo, sono considerate un servizio di utilità pubblica e che il Governo italiano ha messo all'asta le frequenze telefoniche incassando miliardi, vengano posizionate in modo da avere meno impatto possibile sulla popolazione e sul territorio.





Il Sindaco ha concluso l'incontro promettendo una serata informativa a S. Andrea in Besanigo, nel momento in cui ci saranno notizie certe e i progetti definitivi da illustrare.