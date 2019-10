Nuoto Garden Rimini, secondo posto per la squadra al Trofeo Città di Cervia

Sport

Rimini

| 11:50 - 31 Ottobre 2019

Squadra degli esordienti Garden al gran completo.

Prima uscita stagionale e subito un ottimo secondo posto di squadra per i giovani nuotatori del Garden scesi in vasca a Cervia.



Nell’undicesimo Trofeo Città di Cervia, gli Esordienti allenati da Davide Delucca, Angela Tartaglia, Marco Squadrani e Davide Spinelli hanno collezionato 13 medaglie di cui ben 7 del metallo più prezioso piazzandosi nella classifica assoluta alle spalle del Rinascita Team Romagna.



Ecco tutte le medaglie conquistate dai ragazzi della Polisportiva.



Thomas Oldani (2010 Esordiente B1) è arrivato 2° nei 50 farfalla, Jin Lino (2008 Esordiente A1) 1° 50 farfalla, 3° 50 dorso, 1° exequo nei 50 rana, 1° 50 stile libero, Giovanni Mainardi (2008 Esordiente A1) 3° 50 farfalla, Giulia Dogoter (2012 Esordiente C) 1° 25 dorso, 1° 25 stile libero, Maria Vittoria Tomassini (2011 Esordiente B1)2° 50 dorso, 1° 50 stile libero, Liam Jude Casini (2010 Esordiente B1) 3° 50 dorso, Gabriel Cufi (2009 Esordiente B2) 2° 50 rana, Lorenzo Tomassini (2008 Esordiente A1) 1° exequo 50 rana.



Gli esordienti tesserati FIN scenderanno nuovamente in vasca domenica 3 a Faenza con il 2° Memorial Francesca Cacciari e poi il 17 e il 24 nelle qualificazioni del Trofeo Esordienti sprint.