Rimini: ladri scatenati, rubano anche il display dell'ascensore

Cronaca Rimini | 11:36 - 31 Ottobre 2019 L'ascensore fermo. Ha dell'incredibile il furto subito da un condominio in via Cairoli a Rimini a pochi metri dall'Ufficio Immigrazione della Polizia. Ignoti ladri sono riusciti a rubare una scheda elettronica nel quadro elettrico, dentro il vano macchina dell'ascensore. Da diversi giorni i residenti lamentavano del guasto dell'ascensore, apparentemente inspiegabile, da circa una settimana. Il tecnico intervenuto ha notato i fili scoperti e la mancanza della scheda. Un furto inusuale di un apparecchio si costoso ma di difficile uso se non associato ad un ascensore simile. L'amministrazione dello stabile sta valutando se sporgere denuncia.