Esce dal Tribunale e scappa, rintracciato ed arrestato ospite di San Patrignano

Coriano

| 10:08 - 31 Ottobre 2019

Carabinieri in azione.

Dopo un'udienza al Tribunale dei Minori tenta di scappare ma viene riacciuffato in stazione. Un 17enne originario di Genova e residente a San Patrignano, mercoledì è stato arrestato dai Carabinieri di Coriano. Il giovane, ospitato dalla comunità terapeutica, deve rispondere di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Lunedì era al Tribunale di Bologna e, una volta all'esterno, era scappato, venendo rintracciato dopo poco. Il Tribunale dei Minori di Genova ha emesso un ordine di carcerazione per il 17enne per non aver rispettato le regole imposte dalla precedente misura restrittiva. Il ragazzo si trova presso il centro di prima accoglienza di Bologna.