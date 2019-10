Volley San Marino, Titan Services verso la Liguria, derby per le ragazze

Sport

Repubblica San Marino

| 09:47 - 31 Ottobre 2019

Andrea Lazzarini, capitano della Titan Services.

Serie B maschile. Lunghissima trasferta per la Titan Services San Marino (0 punti) che, sabato 2 novembre, gioca a Santo Stefano Magra (3), in provincia di La Spezia (primo arbitro Benedetta Fibbi e secondo arbitro Federico Panaiia). “Lo Zephyr non lo conosciamo molto bene – attacca coach Stefano Mascetti – ma abbiamo visto che il loro punto di riferimento è l’opposto che salta molto ed è difficile da contenere. Hanno vinto a Spoleto e perso contro il Bologna che è una società che punta ai play-off, giocando una buona partita. Penso sia una di quelle squadre che faranno un campionato parallelo al nostro. Andremo a Santo Stefano Magra in fiducia perché, al di là delle due sconfitte patite, stiamo giocando la nostra pallavolo”. La squadra partirà per la Liguria al completo, fatta eccezione per Nicolas Farinelli, infortunato di lungo corso.







CLASSIFICA. Arno Volley Castelfranco 6, Krifi Ferrara 6, SAMA Portomaggiore 5, Erm group San Giustino 5, Geetit Bologna 4, Lupi Estintori Pontedera 3, Zephyr Santo Stefano Magra 3, Forlì 3, Laghezza La Spezia 3, Jobitalia Città di Castello 2, Promo video Perugia 1, Syr Safety Spoleto 1, Energia fluida Cesena 0, Titan Services 0.







PROSSIMO TURNO (3^ giornata). Sabato 2 novembre ore 17 a Santo Stefano Magra: Zephyr - Titan Services.







Serie C femminile. Primo derby della stagione per la Banca di San Marino (3) che sabato 2 novembre affronta sul parquet amico di Serravalle la Gut Chemical Bellaria (4). “Il Bellaria è una bella squadra, molto solida, che guarda alla parte alta della classifica. – Esordisce Wilson Renzi, allenatore delle titane. – Sono forti al centro e in battuta con la ex Giulia Tomassucci; sono ben assortite in banda con Tosi Brandi e Diaz. Il libero Loffredo, altra ex, è un punto di forza. Noi giochiamo in casa e abbiamo il dovere di provarci anche se sappiamo che l’impegno è duro. Per mettere in difficoltà le avversarie, le mie ragazze dovranno essere aggressive fin da subito, soprattutto in battuta. Di buono c’è che possiamo giocare senza pressioni, vista la vittoria in trasferta di venerdì scorso. In allenamento stiamo lavorando per avere, in partita, un rendimento costante in tutti i fondamentali da tutte le giocatrici ed evitare così troppi alti e bassi.



CLASSIFICA. Acsi Ravenna 7, My Mech Cervia 6, Gut Chemical Bellaria 4, Fse Progetti Savignano 3, Budrio 3, Massavolley 3, Banca San Marino 3, Flamigni San Martino in Strada 3, Retina Cattolica 3, Gruppo Helyos Riccione 2, Claus Forlì 2, Teodora Ravenna 0, Avia Nuova Punta Marina 0.



PROSSIMO TURNO (3^ giornata). Sabato 2 novembre ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino – Gut Chemical Bellaria.