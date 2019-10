Muore durante un intervento all'anca, clinica privata di Rimini finisce nel mirino della procura

Cronaca

Rimini

| 07:22 - 31 Ottobre 2019

Sarà eseguita in queste ore l'autopsia per fare chiarezza sulla morte di una donna durante un intervento chirurgico. I fatti, come riporta la stampa locale, sono avvenuti la scorsa settimana in una clinica privata della provincia di Rimini. La donna, 69 anni, originaria della provincia di Pesaro, doveva sottoporsi ad un intervento all'anca. Una operazione che, stando

alle analisi fatte in precedenza, era perfettamente in grado di sostenere. I figli della donna si sono rivolti ad un legale e la clinica ha informato la Procura della Repubblica di Rimini. La

cartella clinica è stata sequestrata. Cosa non è andato per il verso giusto toccherà alla magistratura scoprirlo.