DIRETTA TESTUALE Calcio C Rimini - Vis Pesaro LIVE tredicesima giornata

Sport

Rimini

| 12:30 - 02 Novembre 2019

Diretta testuale Rimini - Vis Pesaro 13esima giornata.

STATISTICHE (a cura di Cristiano Cerbara). Probabilmente chiamarlo “derby” è una forzatura, ma il confronto tra Rimini e Vis Pesaro è sicuramente una classica. Oggi al Romeo Neri è infatti in programma il 29° faccia a faccia in salsa riminese tra biancorossi di Romagna e marchigiani, con il bilancio che sorride ai padroni di casa capaci di conquistare 11 vittorie contro 4. Ma è il pareggio il segno dominante tanto in assoluto (13) quanto nella storia recente, visto che è proprio con il segno “x” che si sono conclusi gli ultimi 4 Rimini-Vis Pesaro, ivi compreso quello dello scorso campionato siglato dal rigore di Candido e dal pari di Petrucci sui titoli di coda. L’ultimo successo riminese risale dunque al 26 ottobre 1997 (C2) quando un secondo tempo da categoria superiore consentì ai biancorossi di Mauro Melotti di abbattere il muro pesarese (a segno Masini e il neoacquisto Franzini per il 2-0 finale). L’ultima vittoria esterna è invece vecchia di 27 anni, quando nella primavera del 1992 l’autogol di Cecchi e il sigillo di Badalotti timbrarono uno dei successi fondamentali per la Vis Pesaro nella stagione della promozione in C1.

Come noto, il Rimini di mister Cioffi ha vinto solo alla 1^ giornata con l’Imolese (11 gare senza vittorie) e vanta, si fa per dire, la peggior difesa del girone alla pari con il Fano (19 gol al passivo) mentre la Vis Pesaro ha equamente diviso il suo bottino di 14 punti tra gare casalinghe e in trasferta dove ha vinto a Cesena e Fano perdendo invece a Ravenna e Verona.