Rimini Calcio, Giorgio Screpis nuovo responsabile dell'area tecnica

| 15:56 - 30 Ottobre 2019

Giorgio Screpis con Marco Osio ai tempi del Bellaria (foto Davide Bagnolini).

Giorgio Screpis è il nuovo responsabile dell'area tecnica del Rimini. Oggi (mercoledì 30 ottobre) è arrivata l'ufficialità, come anticipato da Altarimini. L'arrivo di Screpis non mette a rischio la posizione del direttore sportivo Rino D'Agnelli, come precisato dalla stessa società. Il nuovo responsabile dell'area tecnica e il ds erano seduti insieme in panchina, durante la partitella del Rimini con la formazione Berretti, che si sta giocando allo stadio Calbi di Cattolica.





La nota del Rimini